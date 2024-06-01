الليلة.. البابا تواضروس الثاني يترأس احتفالية العائلة المقدسة ويفتتح عرض فيلم"ام الدنيا"

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم السبت، احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر التى تقام باللكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ويشارك في حضورها لفيف من الوزراء والمسئولين.

وخلال الاحتفالية يعرض الفيلم الوثائقي أم الدنيا، والتي أنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض على منصة WATCH IT، ويستعرض الفيلم رحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر.

وكان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في يناير الماضي، بالمقر البابوي بالقاهرة، نشوى جاد الحق الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للخدمات الرقمية‏ WATCH IT، ووفدًا من الشركة حيث تم عرض ما تم الانتهاء منه في سلسلة أفلام وثائقية تحت عنوان "أم الدنيا"، حيث أن الجزء الثاني يستعرض "رحلة العائلة المقدسة في مصر" ورسالة السيد المسيح داخل وخارج مصر، ووصول القديس مرقس إلى مصر، وعصر الشهداء مع بدايات فكرة الرهبنة في الأديرة، وسوف يتم عرض الحلقات قريبًا على منصة ‏WATCH IT.



وتم طلب ترتيب عرض الفيلم بحضور قداسة البابا وكل من الدكتور أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمرو الفقي العضو المنتدب للشركة، وممثل منظمة اليونيسكو في مصر وعدد من السفراء الدوليين.



وتحتفل الكنائس المصرية، اليوم السبت، بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، ضمن مسار العائلة المقدسة في الهروب من بيت لحم بفلسطين، بسبب اضطهاد هيرودس.

رحلة العائلة المقدسة إلى مصر من الأحداث الدينية المسيحية ذات الأهمية البالغة، فهي تحمل دلالات إيمانية عميقة وتاريخًا عريقًا.