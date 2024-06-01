السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أوكرانيا: أسقطنا 35 صاروخا روسيا و46 طائرة مسيرة الليلة الماضية

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت أوكرانيا، عن إسقاط صاروخا روسيا و46 طائرة مسيرة الليلة الماضية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما أعلنت عن استهداف هجوم جوي روسي، منشآت للطاقة في 5 مناطق، فيما أكد رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما، أندريه كارتابولوف، أن سماح الولايات المتحدة لأوكرانيا باستهداف العمق الروسي لن يؤثر على مسار العملية الخاصة.

وفي الآونة الأخيرة، دعا سياسيون غربيون بشكل متزايد إلى السماح للقوات الأوكرانية بتنفيذ ضربات على الأراضي الروسية، حيث وجه الأمين العام لحلف ناتو ينس ستولتنبرج هذه الدعوة في وقت سابق.

أوكرانيا روسيا الحرب الروسية الروس القاهرة الإخبارية

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