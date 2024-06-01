السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أوكرانيا: هجوم جوي روسي يستهدف منشآت للطاقة في 5 مناطق

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت أوكرانيا، عن هجوم جوي روسي، استهدف منشآت للطاقة في 5 مناطق، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأكد رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما، أندريه كارتابولوف، أن سماح الولايات المتحدة لأوكرانيا باستهداف العمق الروسي لن يؤثر على مسار العملية الخاصة.

ونقل موقع (روسيا اليوم) عن كارتابولوف قوله: "إن ذلك لن يؤثر على مسار العملية العسكرية بأي شكل من الأشكال، إذا زادت تلك التهديدات من درجة التصعيد، سوف نرد بشكل مناسب".

وفي الآونة الأخيرة، دعا سياسيون غربيون بشكل متزايد إلى السماح للقوات الأوكرانية بتنفيذ ضربات على الأراضي الروسية، حيث وجه الأمين العام لحلف ناتو ينس ستولتنبرج هذه الدعوة في وقت سابق.

أوكرانيا روسيا الحرب الروسية منشآت للطاقة الولايات المتحدة

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