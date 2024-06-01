المسيح مر من هنا.. رحلة العائلة المقدسة فى مصر

تحتفل مصر سنويًا بذكرى دخول العائلة المقدسة أرضها، وتعد رحلة العائلة عبر أرجاء مصر رحلة إيمانية مباركة مليئة بالعجائب والمعجزات، تاركة وراءها إرثًا تاريخيًا ضخمًا تمثله الكنائس والأديرة التي أُقيمت في محطات رحلتهم.

مسار الرحلة

دخلت العائلة المقدسة مصر من الشرق عبر صحراء سيناء من منطقة العريش، ثم اتجهت إلى مدينة الفرما الواقعة بين العريش وبورسعيد.

محطات الرحلة في مصر

محافظة الشرقية

تل بسطا: أولى محطات استقرار العائلة، حيث أنبع السيد المسيح عين ماء.

المحمة (مسطرد): سميت بهذا الاسم لأن السيدة العذراء حممت السيد المسيح هناك.

بلبيس: استظلت العائلة تحت شجرة عرفت باسم "شجرة العذراء مريم".

مدينة سمنود: بارك السيد المسيح شعبها، وتوجد بها بئر ماء باركة و"ماجور" من الجرانيت يُقال إن السيدة العذراء عجنت به.

محافظة كفرالشيخ

مدينة سخا: ظهرت قدم السيد المسيح على حجر هناك، ومنها أخذت المدينة اسمها "بيخا إيسوس" قبطيًا.

الوادى الجديد

وادى النطرون: بارك السيد المسيح وأمه العذراء هذا المكان الذي أصبح مركزًا لتجمعات رهبانية منذ القرن الرابع.

محافظة القاهرة

المطرية وعين شمس: استظلت العائلة بشجرة مريم، وأنبع السيد المسيح عين ماء، وغسلت العذراء ملابس الطفل هناك.

واقرأ:

رحلة العائلة المقدسة.. قصة دخول السيد المسيح ومريم العذراء مصر

القاهرة القديمة

كنيسة القديس سرجيوس (أبى سرجة): تضم المغارة التي لجأت إليها العائلة المقدسة.

محافظة الجيزة

الزيتون: استراحة قصيرة للعائلة.

محافظة الفيوم

الفيوم: يعتقد بوجود آثار تدل على مرور العائلة المقدسة في هذه المنطقة.

محافظة المنيا

قرية بمركز مغاغة: شربت العائلة من بئر عميقة.

أياى إيسوس (صندفا والبهنسا): مرور العائلة المقدسة.

سمالوط: استقرار العائلة في مغارة بدير السيدة العذراء بجبل الطير (جبل الكف).

الأشمونين

سقوط الأوثان وبركة العائلة المقدسة للمكان.

محافظة أسيوط

ديروط الشريف: مرور العائلة المقدسة.

قسقام (قوست قوصيا): طرد أهل البلدة الصنم وتحطيمه.

مير: أكرم أهل مير العائلة المقدسة.

جبل قسقام (بيت لحم الثانى): مكثت العائلة أكثر من 6 أشهر في مغارة تحولت إلى كنيسة السيدة العذراء.

جبل درنكة: باركته العائلة المقدسة، وبُني دير السيدة العذراء في درنكة.

العودة

غادرت العائلة المقدسة مصر من طريق سيناء عائدة إلى فلسطين، تاركة وراءها تاريخًا إيمانيًا عريقًا ومباركًا.