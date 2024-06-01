السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

الذهب
الذهب

 تزايدت عمليات البحث حول سعر الذهب اليوم السبت 1 يونيو  2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار، وذلك لرغبة الكثيرون في شراء مشغولات ذهبية، حيث هبط الذهب في بداية التعاملات اليوم، حوالي 30 جنيها في كافة الأعيرة، وذلك بالتزامن مع تراجع سعر الذهب عالميًا.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

ونعرض للجمهور سعر الذهب اليوم في مصر بيع وشراء اليوم السبت 1 يونيو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار، والذي سجل اليوم السبت 1 يونيو  2024، حوالي 3542.75 جنيها للبيع و3514.25 جنيها للشراء لعيار 24.

سعر الذهب في مصر

وتداول الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 21 عند نحو 3100 جنيها للبيع و3075.00 جنيها للشراء، وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 2657.75 جنيها للبيع و2635.75 جنيها للشراء، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2066.75 جنيه للبيع 2055.00 للشراء وسجل عيار الذهب 22 بنحو 3247.05 جنيه للبيع 3221.05 جنيه للشراء.

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سعر الذهب اليوم السبت 1-6-2024 فى مصر للبيع والشراء

أسعار مصنعية الذهب اليوم مصر

وخلال هذه الأيام، قد يختلف سعر تداول الذهب بالمصنعية في مصر من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، وأيضًا من صاغة لأخرى حيث تتراوح ​​المصنعية بين 250 إلى 400 جنيه للجرام الواحد، لحساب سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية، حيث يتم إضافة 200 أو 250 جنيها على السعر الأصلي اليوم مع إضافة دمغة للعيار تتراوح بين 70 إلى 90 جنيها حسب محل الصاغة والمكان الذي يباع فيه الذهب.

سعر أوقية الذهب بالدولار

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفوري العالمية 2347.70 دولار للأوقية وسجل العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.15% إلى 2327.39 دولار.

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سعر الذهب اليوم السبت 1-6-2024 فى مصر للبيع والشراء

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

سجل الجنيه عيار 21 اليوم السبت 1 يونيو في مصر نحو 3100 جنيها للبيع و3075 جنيهات للشراء.

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