السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يحتفل به 1 يونيو كل عام.. أهمية اليوم العالمي للطفل

يوم الطفل
يوم الطفل

يتم الاحتفال باليوم العالمي للطفل كل عام في جميع أنحاء العالم في مثل هذا اليوم، وفي هذا التوقيت يتم الاحتفال به لتعزيز حقوق ورفاهية جميع الأطفال، والدفاع عن حقوق الطفل يركز بشكل خاص على هذا الاحتفال. 

ويتم تشجيع الجميع على التفكير في التقدم الذي تم إحرازه للأطفال ومع ذلك، فهو أيضًا بمثابة تذكير بالنضال المستمر من أجل حق كل طفل في التعليم والسلامة وقبل كل شيء، فهو تذكير بأن لكل طفل الحق في العيش في بيئة خالية من التحيز والاستغلال، وتم تحديد اليوم العالمي للطفل في البداية خلال المؤتمر العالمي لرعاية الطفل في جنيف عام 1925، وفي 4 نوفمبر 1949، أعلن الاتحاد النسائي الديمقراطي الدولي في موسكو يوم 1 يونيو يومًا عالميًا لحماية الأطفال.

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الدول التي تحتفل باليوم العالمي للطفل في الأول من يونيو؟

يتم الاحتفال باليوم العالمي للطفل في الأول من يونيو في العديد من البلدان حول العالم، وخاصة في دول الاتحاد السوفيتي السابق والدول الأخرى التي تحتفل بهذا اليوم لتسليط الضوء على القضايا المتعلقة بحقوق الطفل ورفاهيته.

وتشمل الدول التي تحتفل بهذا اليوم الصين وروسيا وأوكرانيا وبولندا وبلغاريا ورومانيا والمجر ومنغوليا وأرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا وجورجيا وكازاخستان وقيرغيزستان ولاتفيا وليتوانيا ومولدوفا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، ويتم تنظيم أنشطة مختلفة مثل المسيرات والحفلات الموسيقية والفعاليات التعليمية لتعزيز رفاهية وحقوق الأطفال

أهمية اليوم العالمي للطفل

إن اليوم العالمي للطفل له أهمية كبيرة لأنه يؤكد الالتزام العالمي بحماية وتعزيز حقوق الأطفال ورفاههم. ويعد هذا اليوم بمثابة تذكير قوي بالحاجة العالمية لضمان حصول كل طفل على التعليم والرعاية الصحية وبيئة آمنة، وهو يلفت الانتباه إلى القضايا الملحة مثل عمل الأطفال واستغلالهم وإساءة معاملتهم، ويدافع عن حقوق الإنسان الأساسية للأطفال ويشجع المجتمعات على إعطاء الأولوية لرفاههم وتنميتهم.

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