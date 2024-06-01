توريد 70% من القمح المستهدف في الدقهلية

أعلن السيد دايرة، المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية، إلى ارتفاع حصيلة توريد القمح اليوم إلى ٢٥٢٧٨٢ طنا و٤٢٧ كيلو جرام، بجميع المواقع التخزينية بالمحافظة، بالإضافة إلى توريد ١٢٥٥٩ طنا و٤٦ كيلو خارج المحافظة، مع ١٥٦٨ طنا و٩٢٣ كيلو لإنتاج التقاوي، بإجمالي ٢٦٦٨٨٠ طنا و٣٩٦ كيلو، ووصول نسب التوريد إلى ٦٧% من إجمالي المتوقع خلال شهر ونصف من بدايه التوريد.

وقال السيد دايرة، إنه جرى تحديد أسعار شراء القمح موسم 2024 لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بسعر الإردب نقاوة 23.5 بـ 2000 جنيه، والإردب درجة نقاوة 23 بـ1950 جنيها، والإردب درجة نقاوة 22.50 بـ 1900 جنيه على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط ولا تقل عن درجة نظافة 22.5 قيراط.

من جهته، قال علي حسن، وكيل المديرية، إنه شكلت غرفة عمليات بمديرية التموين لمتابعة موسم القمح حصاد 2024 وتذليل أي معوقات لهذا الموسم بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية وكافة الجهات المشاركة.

أفاد وكيل المديرية بأن عدد المواقع التخزينية 37 موقعا على مستوى المحافظة لاستقبال القمح موسم 2024.

أشار المهندس سامي إبراهيم، مدير الصيانة، إلى استمرار العمل بالمواقع التخزينية والمتابعة المستمرة مع اللجان المشكلة لاستلام القمح.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار، وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.

أكد محافظ الدقهلية تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

توريد القمح

توريد القمح