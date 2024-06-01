السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أخبار فاتتك|حماس ترد على خطة بايدن لإنهاء حرب غزة وموجة حارة تضرب مصر

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

أول رد من حماس على خطة بايدن لإنهاء حرب غزة

أكدت  حركة المقاومة الإسلامية حماس أنها تنظر بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي جوبايدن اليوم 31/05/2024 من دعوته لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الاعمار وتبادل للأسرى.

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منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بوركينا فاسو 6 يونيو بتصفيات كأس العالم

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و١٠ يونيو من الشهر الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

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الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب مصر فى هذا الموعد

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن أن حالة الطقس تسودها موجة حارة إلى شديدة الحرارة وهى أعلى من المعدلات الطبيعية، مشيرة إلى أن ذروة الموجة الحارة مع نهاية الأسبوع ودرجة الحرارة ستصل إلى لأكثر من 44 درجة مئوية.

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سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 1-6-2024

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم السبت 1-6-2024 في بورصة الدواجن محور اهتمام الملايين من المواطنين من مختلف طبقات المجتمع، حيث تؤثر صناعة الدواجن على وجباتهم الأساسية سواء في الإفطار أو الغذاء ويفضلها الملايين من الأطفال.

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مسئول إسرائيلى: بايدن لا يفهم الواقع هنا وخطابه ضعيف وانتصار لحماس

علق مسئول إسرائيلي على خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الجمعة، الذي أعلن فيه عن أن تل أبيب قدمت مقترحا جديدا لتبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة.
ونقلت القناة "12" العبرية الخاصة عن مسئول إسرائيلي لم تسمه قوله: "خطاب بايدن ضعيف وانتصار لحركة حماس".

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