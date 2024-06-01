محطة "الرميلة 4".. مشروع قومي لسد العجز المائي في مطروح والتشغيل 30 يونيو

مشروعات قومية كبرى حظيت بها محافظة مطروح، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن بين تلك المشروعات محطة تحلية مياة الرميلة 4 شرق المحافظة، والتي تم إنشاؤها في إطار رؤية الدولة لسد العجز المائي الموجود بالمحافظة.

-احتفالات الثلاثون من يونيو

وقال المهندس أحمد نصر، رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، خلال حديثة لـ"الدستور"، إنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء محطة تحلية مياة الرميلة 4 شرق مطروح بنسبة 95 %، وسيتم بدء تشغيل المحطة في احتفالات الثلاثون من يونيو 2024.

_التكلفة الإجمالية

وأوضح أن محطة تحلية مياة الرميلة 4 تم إنشاؤها بطاقة إنتاجية 65 ألف متر3/ يوم، قابلة للتوسع حتي 130 الف متر3 يوم بتكلفة 2 ونصف مليار جنية شامله توصيل التيار الكهربائي للمحطة مشيرا إلي أن المحطة تتكون من ماخذ بحري وعنبر مياة طلمبات منتجة، وعنبر ال ro " التحلية ".

_مكونات المحطة

وأكد علي أن تتكون أيضا المحطة من "غرفة المحولات، غرفة وحدة التوليد، خزانات الفلاتر الرملية، خزانات الفلاتر القطنية، مبني وحدة التوليد، المبني الإداري وسكن العاملين، مبني المعمل "، بالإضافة إلى موقع المحطة العام، والذي يتضمن الأسوار والطرق الداخلية والمسطحات الخضراء.

_محطة تحلية مياة الرميلة 4

أكد أن محطة تحلية مياة الرميلة 4 ستساهم في حل مشكلة نقص مياة الشرب في مدينة مرسي مطروح وخاصة في موسم الصيف السياحي، وعقب دخول المحطة الخدمة سيصل إجمالي الطاقة الإنتاجية لمجمع محطات تحلية الرميلة "1، 2، 3، 4" إلى 125 ألف متر3/ يوم.

كان قد وقع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الخميس الماضي، بروتوكول تعاون بين المحافظة والمركز، بحضور عدد من أساتذة وباحثي المركز والجهات المعنية بالمحافظة.

يهدف البروتوكول إلى التنسيق والتعاون مع إلقاء الضوء على أهم الموضوعات التي تتناولها الأبحاث العلمية المشتركة في إطار تنفيذ السياسة العامة للدولة، وتنمية أوجه التعاون لتحقيق الأهداف العلمية والتدريبية والبحثية للطرفين، والتواصل العلمي للاستفادة من الإمكانات البشرية المتخصصة في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية المتاحة للطرفين.