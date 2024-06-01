السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تواصل حملات الرقابة على الأسواق في المحلة الكبرى بالغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

شنت مديرية تموين الغربية، برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، وبمشاركة مدير إدارة تموين مركزالمحلة الكبرى، وبالاشتراك مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية، حملة تموينية موسعة في دائرة مركز ومدينة المحلة الكبرى، وذلك في إطار الجهود المكثفة لضبط السوق السوداء وحماية المواطنين من الغش التجاري.

نتائج الحملة

وأسفرت هذه الحملة عن ضبط كميات من السلع التموينية المدعمة، بلغت 120 زجاجة زيت مدعم، كما تم ضبط اصحاب مخابز قاموا بالاستيلاء على 20 شيكارة دقيق وزن الشيكارة 50 كيلو جرامًا بإجمالي طن دقيق مدعم، وبناءً على تعليمات كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تم تحرير محضر جنحة بالواقعة والتحفظ على المضبوطات، وعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مثل هذه الحملات تؤكد على الجهود المستمرة لضبط السوق وحماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية والاتجار غير المشروع في السلع التموينية المدعمة.

تموين الغربية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية حملة تموينية موسعة مركز ومدينة المحلة الكبرى ضبط كميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية

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