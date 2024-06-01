تواصل حملات الرقابة على الأسواق في المحلة الكبرى بالغربية

شنت مديرية تموين الغربية، برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، وبمشاركة مدير إدارة تموين مركزالمحلة الكبرى، وبالاشتراك مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية، حملة تموينية موسعة في دائرة مركز ومدينة المحلة الكبرى، وذلك في إطار الجهود المكثفة لضبط السوق السوداء وحماية المواطنين من الغش التجاري.

نتائج الحملة

وأسفرت هذه الحملة عن ضبط كميات من السلع التموينية المدعمة، بلغت 120 زجاجة زيت مدعم، كما تم ضبط اصحاب مخابز قاموا بالاستيلاء على 20 شيكارة دقيق وزن الشيكارة 50 كيلو جرامًا بإجمالي طن دقيق مدعم، وبناءً على تعليمات كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تم تحرير محضر جنحة بالواقعة والتحفظ على المضبوطات، وعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مثل هذه الحملات تؤكد على الجهود المستمرة لضبط السوق وحماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية والاتجار غير المشروع في السلع التموينية المدعمة.