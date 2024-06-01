السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ديمترى ميدفيديف يُحذر الغرب من الاستخفاف بقدرة موسكو على استخدام الأسلحة النووية التكتيكية

نائب رئيس مجلس الأمن
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، أمس الجمعة، أن الغرب يرتكب خطأً جسيمًا بافتراضه أن روسيا لن تلجأ أبدًا إلى استخدام الأسلحة النووية التكتيكية.

وقال ميدفيديف، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تليجرام"، إن الدول الغربية بما فيها دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) زعمت من قبل أن روسيا لن تُقحم نفسها في صراع عسكري مفتوح مع النظام الأوكراني حتى لا تدخل في سِجال مع الغرب، لقد أساءوا التقدير، فالحرب لا زالت مستمرة، ربما يكونوا أساءوا التقدير أيضًا إزاء احتمالية استخدامنا الأسلحة النووية التكتيكية"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وأضاف: "أيًا كان ما يفترضه الغرب وتحديدًا الناتو، واستبعادهم التام لاستخدام روسيا الأسلحة النووية، فإن الحقيقة تبقى أشد وطأة من تكهناتهم التافهة، من المحتمل جدًا أن يكون الصراع الروسي - الأوكراني قد دخل بالفعل مرحلته الأخيرة، للأسف، هذا ليس تخويفًا، وليست خدعة نووية، لكن الصراع العسكري الحالي مع الغرب يتطور إلى أسوأ سيناريو ممكن".

واختتم ميدقيديف حديثه قائلًا: "هناك تصاعد مستمر في قوة أسلحة الناتو، لذلك لا يمكن لأحد أن يستبعد وصول الصراع إلى مراحله الأخيرة". 

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