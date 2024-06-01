موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 بالغربية

ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية، نتيجة الشهادة الإعدادية والتي استمرت على مدار 6 أيام، على مستوى محافظة الغربية، وأشار المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إلى أن أعمال التصحيح ما زالت مستمرة، ثم يعقب ذلك عملية الرصد والتجميع والمراجعة النهائية لافتًا إلى أنه من المقرر انتهاء أعمال مراحل الكنترول فى غضون هذا الأسبوع، ويتم اعتمادها من محافظ الغربية وتعلن بعدها نتيجة الشهادة الإعدادية مباشرة.

موعدن إعلان نتيجة الإعدادية

وبخصوص موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية، قال المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه تم بدء أعمال التصحيح يوم السبت الماضي، وتستمر الأعمال حتى انتهاء أعمال الكنترول خلال أسبوعين او أقل، ويتم اعتمادها من محافظ الغربية وتعلن بعدها نتيجة الشهادة الإعدادية.

وأضاف في تصريح خاص لـ “الدستور”، أن عملية التصحيح أوشكت على الإنتهاء ومن المنتظر أن يتم عملية الرصد والتجميع والمراجعة النهائية خلال اليوم السبت، وغدًا والأحد على الأكثر، موضحًا أن النتيجة سيتم اعتمادها من الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، يوم الأحد على الأكثر، ويتم إعلانها في نفس اليوم أو اليوم التالي في أسوا تقدير.

وأكد وكيل الوزارة، على أنه نبه على ضرورة مراعاة الدقة، والجودة، والانضباط في العمل، وتجنب الأخطاء تحقيقا لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب، والالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، وعدم استخدام الهاتف المحمول، وكذلك عدم التدخين داخل اللجان، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة، واتباع التعليمات الخاصة بأعمال الكنترول، وتوفير نماذج الإجابة لكل مادة، وعدم خروج أحد إلّا بعد الانتهاء من التصحيح.

وكان نحو 88 ألف طالب امتحانات الشهادة الإعدادية أمام 412 لجنة امتحانية، تابعة لـ 10إدارات تعليمية على مستوى محافظة الغربية، ويتطلع طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية.