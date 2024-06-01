بدء التقديم لمرحلة رياض الأطفال إلكترونيًا بالجيزة اليوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بدء التقديم للمرحلة الأولى لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات للعام الدراسي 2024 / 2025 بمحافظة الجيزة، اعتبارًا من يوم السبت 1 يونيو 2024 وحتى يوم الأحد 30 يونيو 2024.

خطوات التقديم لمرحلة رياض الأطفال إلكترونيًا بالجيزة

وأوضحت المديرية خطوات وإجراءات التقديم على النحو التالي:

- يتم التسجيل من خلال ولي الأمر وبشهادة الرقم القومي للطفل 14 رقمًا.

- ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل من واقع شهاده ميلاد إلكترونية بكل دقة حتى يتم حساب سن الطفل الفعلي في أول أكتوبر 2024 إلكترونيًا.

- الالتزام بتقسيم القطاعات طبقًا للمربع السكني والمعتمد من المحافظ.

- الرقم القومي لا يكرر ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله.

- الحد الأدنى للتقدم بالسنة الأولى لرياض الأطفال خمس سنوات حتى 29 يومًا 11 شهر 5 سنوات، فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومي الذي تم تسجيله.

- التقديم من خلال الرابط التالي: ‏https://www.gizaedu.net/.