السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء التقديم لمرحلة رياض الأطفال إلكترونيًا بالجيزة اليوم

رياض الأطفال
رياض الأطفال

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بدء التقديم للمرحلة الأولى لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات للعام الدراسي 2024 / 2025 بمحافظة الجيزة، اعتبارًا من يوم السبت 1 يونيو 2024 وحتى يوم الأحد 30 يونيو 2024.

 خطوات التقديم لمرحلة رياض الأطفال إلكترونيًا بالجيزة

وأوضحت المديرية خطوات وإجراءات التقديم على النحو التالي:

- يتم التسجيل من خلال ولي الأمر وبشهادة الرقم القومي للطفل 14 رقمًا.

- ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل من واقع شهاده ميلاد إلكترونية بكل دقة حتى يتم حساب سن الطفل الفعلي في أول أكتوبر 2024 إلكترونيًا.

- الالتزام بتقسيم القطاعات طبقًا للمربع السكني والمعتمد من المحافظ.

- الرقم القومي لا يكرر ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله.

- الحد الأدنى للتقدم بالسنة الأولى لرياض الأطفال خمس سنوات حتى 29 يومًا 11 شهر 5 سنوات، فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومي الذي تم تسجيله.

- التقديم من خلال الرابط التالي: ‏https://www.gizaedu.net/

رياض الاطفال مديرية التربية والتعليم بالجيزة الرقم القومى السنة الأولى لرياض الأطفال تقديمات رياض الأطفال

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

عاجل.. صفارات الإنذار تدوى فى كيسوفيم وعدد من مستوطنات غلاف غزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولي في البحر الميت للاستجابة الإنسانية في غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «4»

ماجد حبته

لقاء مهم فى بكين

محمد الفايدي

القيادة محك المُحنكين

محمد عبدالعزيز

90 سنة.. ولسّه

عماد حمدي

مقامرة نتنياهو

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

السيناريوهات الثلاثة لصفقة وقف إطلاق النار

"رويترز": إسرائيل لن توقف القتال فى غزة دون اتفاق يضمن إعادة الرهائن

قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من شمال غزة وفرق الإسعاف تنتشل جثامين الشهداء