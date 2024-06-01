السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب مصر فى هذا الموعد

موجة شديدة الحرارة
موجة شديدة الحرارة

أعلنت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تسودها موجة حارة إلى شديدة الحرارة وهى أعلى من المعدلات الطبيعية، مشيرة إلى أن ذروة الموجة الحارة مع نهاية الأسبوع ودرجة الحرارة ستصل إلى لأكثر من 44 درجة مئوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج كل الزوايا، المذاع على قناة اون، مساء الجمعة، أنه متوقع أن يشهد اليوم السبت، استمرار الموجة شديدة الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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