فتح فروع بنك ناصر اليوم لصرف معاشات يونيو 2024

يفتح بنك ناصر الاجتماعى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك، اليوم السبت، فروعة لصرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو 2024.

صرف معاشات يونيو 2024

ويتم فتح كافة فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتى يبلغ عددها 102 فرع بشكل استثنائي اليوم، وذلك انطلاقًا من حرص البنك الدائم على مراعاة احتياجات أصحاب المعاشات وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

كما تتيح الوزارة الصرف أيضًا في أكثر من منفذ لصرف المعاشات، من بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي"ATM"، سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، وجميع منافذ فوري.