جوتيريش: شهدنا المعاناة والدمار فى غزة وحان الوقت لوقف إطلاق النار

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه يرحب بمبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأشجع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.

وأضاف: "لقد شهدنا الكثير من المعاناة والدمار في غزة وحان الوقت للتوقف".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، تفاصيل مقترح إسرائيلي جديد بشأن الهدنة المنتظرة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن "خارطة الطريق" الإسرائيلية تتضمن 3 مراحل إحداها تشمل "وقفًا كاملًا لإطلاق النار" وهي نقطة خلافية جوهرية بين تل أبيب وحركة "حماس".

وقال بايدن في أول خطاب رئيسي له بشأن حل النزاع المستمر منذ 8 أشهر بالبيت الأبيض، "إليكم ما يتضمنه (الاقتراح)، وقف كامل وتام لإطلاق النار، انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، والإفراج عن عدد من المحتجزين بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، وفي المقابل إطلاق سراح مئات من المساجين الفلسطينيين".

وعن تفاصيل الصفقة الجديدة، أوضح الرئيس الأمريكي، أن "المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكانية في غزة"، مضيفًا أنه "خلال الأسابيع الستة، ستتفاوض إسرائيل مع (حماس) على الوصول للمرحلة الثانية، والتي ستشهد نهاية دائمة للأعمال القتالية".