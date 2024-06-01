ترامب يندد بـ"حكم الإدانة التاريخى": سنطعن فى هذا الاحتيال

قال دونالد ترامب، مساء أمس الجمعة، إنه سيطعن على حكم الإدانة الذي جعله أول رئيس أمريكي سابق يدان بارتكاب جريمة، رغم أنه سيتعين عليه الانتظار حتى صدور الحكم النهائي في 11 يوليو المقبل قبل اتخاذ هذه الخطوة.

وشنّ الرئيس الأمريكي السابق، الجمعة، هجومًا عنيفًا من برجه في مانهاتن، منددًا بمحاكمة "غير عادلة" وحاملًا على خصومه الديمقراطيين.

وحمّل مرشح الحزب الجمهوري من ردهة "ترامب تاور"، على قرار "غير عادل" ومحاكمة "زائفة"، مؤكدًا "سنطعن في هذا الاحتيال".

وكرر ترامب شكواه من أن المحاكمة كانت محاولة لعرقلة مساعي عودته إلى البيت الأبيض، محذرًا من أنها أظهرت أنه لا يوجد أمريكي في مأمن من الملاحقة القضائية ذات الدوافع السياسية.

وقال ترامب في خطاب مدته 33 دقيقة، "إذا كان بإمكانهم أن يفعلوا هذا بي، فيمكنهم أن يفعلوا ذلك بأي شخص".

وبعد تصفيق أنصاره لم يتلق ترامب أي أسئلة من الصحافيين، لكنه أضاف "سنطعن في هذا الاحتيال".

وسيكون أمام ترامب 30 يومًا من تاريخ الحكم عليه في 11 يوليو لتقديم طلب الطعن.