السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لجنة الدفاع بالدوما: سماح واشنطن لكييف بضرب روسيا لن يؤثر على العملية الخاصة

مجلس الدوما
مجلس الدوما

أكد رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما، أندريه كارتابولوف، أن سماح الولايات المتحدة لأوكرانيا باستهداف العمق الروسي لن يؤثر على مسار العملية الخاصة.

ونقل موقع (روسيا اليوم) عن كارتابولوف قوله: "إن ذلك لن يؤثر على مسار العملية العسكرية بأي شكل من الأشكال، إذا زادت تلك التهديدات من درجة التصعيد، سوف نرد بشكل مناسب".

وفي الآونة الأخيرة، دعا سياسيون غربيون بشكل متزايد إلى السماح للقوات الأوكرانية بتنفيذ ضربات على الأراضي الروسية، حيث وجه الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج هذه الدعوة في وقت سابق.

ووصف الكرملين ما يحدث بأنه جولة غير مسبوقة من تصعيد التوتر، الأمر الذى يتطلب اهتمامًا وإجراءات خاصة.

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

بعد قرار إيقافه من اتحاد الكرة.. محامى الشيبى: سنصعد الأمر فى كل الجهات

موقع وزارة التربية والتعليم.. تقديم المدارس الحكومية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولي في البحر الميت للاستجابة الإنسانية في غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «4»

ماجد حبته

لقاء مهم فى بكين

محمد الفايدي

القيادة محك المُحنكين

محمد عبدالعزيز

90 سنة.. ولسّه

عماد حمدي

مقامرة نتنياهو

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

السيناريوهات الثلاثة لصفقة وقف إطلاق النار

"رويترز": إسرائيل لن توقف القتال فى غزة دون اتفاق يضمن إعادة الرهائن

قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من شمال غزة وفرق الإسعاف تنتشل جثامين الشهداء