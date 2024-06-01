لجنة الدفاع بالدوما: سماح واشنطن لكييف بضرب روسيا لن يؤثر على العملية الخاصة

أكد رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما، أندريه كارتابولوف، أن سماح الولايات المتحدة لأوكرانيا باستهداف العمق الروسي لن يؤثر على مسار العملية الخاصة.

ونقل موقع (روسيا اليوم) عن كارتابولوف قوله: "إن ذلك لن يؤثر على مسار العملية العسكرية بأي شكل من الأشكال، إذا زادت تلك التهديدات من درجة التصعيد، سوف نرد بشكل مناسب".

وفي الآونة الأخيرة، دعا سياسيون غربيون بشكل متزايد إلى السماح للقوات الأوكرانية بتنفيذ ضربات على الأراضي الروسية، حيث وجه الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج هذه الدعوة في وقت سابق.

ووصف الكرملين ما يحدث بأنه جولة غير مسبوقة من تصعيد التوتر، الأمر الذى يتطلب اهتمامًا وإجراءات خاصة.