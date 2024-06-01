السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بلينكن يجرى اتصالات مع تركيا والأردن والسعودية لبحث وقف إطلاق النار فى غزة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجرى اتصالات هاتفية منفصلة مع نظرائه السعودي والأردني والتركي، لبحث مقترح وقف إطلاق النار المقدم إلى حماس.

ونقلت الوكالة عن متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، قوله إن بلينكن أكد لنظرائه أن الاقتراح يصب في مصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، تفاصيل مقترح إسرائيلي جديد بشأن الهدنة المنتظرة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن "خارطة الطريق" الإسرائيلية تتضمن 3 مراحل إحداها تشمل "وقفًا كاملًا لإطلاق النار" وهي نقطة خلافية جوهرية بين تل أبيب وحركة "حماس".

وقال بايدن في أول خطاب رئيسي له بشأن حل النزاع المستمر منذ 8 أشهر بالبيت الأبيض، "إليكم ما يتضمنه (الاقتراح)، وقف كامل وتام لإطلاق النار، انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، والإفراج عن عدد من المحتجزين بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، وفي المقابل إطلاق سراح مئات من المساجين الفلسطينيين".

وعن تفاصيل الصفقة الجديدة، أوضح الرئيس الأمريكي، أن "المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكانية في غزة"، مضيفًا أنه "خلال الأسابيع الستة، ستتفاوض إسرائيل مع (حماس) على الوصول للمرحلة الثانية، والتي ستشهد نهاية دائمة للأعمال القتالية".

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