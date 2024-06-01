استطلاع: 10% من الجمهوريين يستبعدون التصويت لترامب بعد إدانته

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز"، ومؤسسة "إبسوس" ونُشرت نتائجه، أمس الجمعة، أن 10% من الناخبين الجمهوريين المسجلين يستبعدون التصويت لدونالد ترامب بعد إدانته بتزوير سجلات مالية للتغطية على دفع أموال لإسكات ممثلة أفلام إباحية.

وجاء في الاستطلاع أن 56% من الناخبين الجمهوريين المسجلين قالوا إن القضية لن تؤثر على أصواتهم، بينما قال 35% إنهم سيدعمون على الأرجح ترامب، الذي صرح بأن التهم الموجهة إليه ذات دوافع سياسية وقال إنه سيستأنف على الحكم.

وقال 25% من الناخبين المستقلين، إن إدانة ترمب جعلتهم يستبعدون التصويت لصالحه في نوفمبر، بينما قال 18% إنهم سيصوتون له على الأرجح.