السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استطلاع: 10% من الجمهوريين يستبعدون التصويت لترامب بعد إدانته

دونالد ترامب
دونالد ترامب

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز"، ومؤسسة "إبسوس" ونُشرت نتائجه، أمس الجمعة، أن 10% من الناخبين الجمهوريين المسجلين يستبعدون التصويت لدونالد ترامب بعد إدانته بتزوير سجلات مالية للتغطية على دفع أموال لإسكات ممثلة أفلام إباحية.

وجاء في الاستطلاع أن 56% من الناخبين الجمهوريين المسجلين قالوا إن القضية لن تؤثر على أصواتهم، بينما قال 35% إنهم سيدعمون على الأرجح ترامب، الذي صرح بأن التهم الموجهة إليه ذات دوافع سياسية وقال إنه سيستأنف على الحكم.

وقال 25% من الناخبين المستقلين، إن إدانة ترمب جعلتهم يستبعدون التصويت لصالحه في نوفمبر، بينما قال 18% إنهم سيصوتون له على الأرجح.

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