السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خلال عهد الرئيس السيسي.. إنجازات القطاع الصحي "تتحدث عن نفسها" في كفر الشيخ

مستشفي بيلا المركزي
مستشفي بيلا المركزي

تشهد محافظة كفر الشيخ طفرة كبيرة في القطاع الصحي خلال السنوات الماضية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، فعمل جاهدا على تطوير القطاع الصحي في مختلف المحافظات، وكان الاهتمام جليا بمحافظة كفر الشيخ، والذي يقطنها ما يقرب من 3.7 ملايين نسمة.

وعلى مدار تلك السنوات، شهدت الانتهاء من 12 مشروعا في القطاع الصحي، بتكلفة 1.58 مليار جنيه، وبإجمالي 819 سريرًا، كما  أنه جارِ العمل بـ 10 مشروعات بتكلفة 2.6 مليار جنيه، بإجمالي 590 سريرا، كما تبلغ المشروعات الجاري طرحها 3 مشروعات، بتكلفة 2.35 مليار جنيه وبإجمالي 600 سرير.

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المشروعات القومية بالمحافظة تتضمن مستشفيات (بيلا المركزي، مركز أورام كفر الشيخ، حميات مطوبس، حميات دسوق، حميات كفر الشيخ) والتي تم الانتهاء من تنفيذها واستلامها الابتدائي بنسبة 100%، بالإضافة إلى مشروعات مستشفيات (الرياض، الحامول، صدر كفر الشيخ)، كما  نوه إلى أنه جار إعداد مستندات الطرح لمشروعات (كفر الشيخ العام الجديدة، ومركز كلى كفر الشيخ، ومستشفى كفر الشيخ للصحة النفسية وعلاج الإدمان).

تفاصيل مشروعات القطاع الصحي

فيما أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أن المنظومة الصحية بالمحافظة تشهد تطويرا كبيرًا نظرا لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمنظومة الطبية بكل المحافظات وخاصة بمحافظة كفر الشيخ، إذ شهدت المحافظة افتتاح مستشفيات جديدة " بلطيم النموجي، ومستشفى برج البرلس، ومستشفى سيدي غازي، ومستشفى قلين المركزى، ومبنى الدرجة الممتازة بمستشفى كفر الشيخ العام، والتطويرات التي شهدتها مستشفى فوه المركزى، والتشغيل التجريبى لمستشفى بيلا المركزى".

أضاف المحافظ أنه جارى إنشاء مستشفى الحامول المركزى، ومستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى الرياض، ومستشفى الطوارئ ومستشفى الأورام بجامعة كفر الشيخ، وجاري تطوير مستشفى الصدر والحميات، وتم الانتهاء من مركز الأورام بكفر الشيخ،  إضافة لمد المستشفيات بأجهزة حديثة متعددة، وإضافة أقسام جديدة للغسيل الكلوي، وحضانات للأطفال بعدد من المستشفيات، ومستشفى لعلاج الإدمان والصحة النفسية، وجاري تطوير مستشفى الصدر والحميات لتقديم خدمة طبية متقدمة لأهالى محافظة كفر الشيخ.

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