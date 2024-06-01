السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الولايات المتحدة وبلجيكا تبحثان أهمية سد الفجوة التمويلية لأوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

بحث نائب وزير الخارجية الأمريكي كيرت كامبل مع الأمينة العامة لوزارة الخارجية البلجيكية ثيودورا جينتزيس، أمس الجمعة في بروكسل؛ أهمية سد الفجوة التمويلية لأوكرانيا والحفاظ على التضامن ضد الحرب الروسية، بما في ذلك الدعمين العسكري والإنساني "القوي" الذي تقدمه بلجيكا لأوكرانيا.

وشكر كامبل، بلجيكا على قيادتها خلال رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيان للخارجية الأمريكية، أثار نائب الوزير الأمريكي - في حديثه - قضية "دعم الصين للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية".

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