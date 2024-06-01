السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاستعلام عن نتيجة امتحان المتقدمين لشغل وظيفة عمال بوزارة الأوقاف للعام 2023

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الاستعلام عن نتيجة امتحان المتقدمين في مسابقة شغل وظائف عمال بوزارة الأوقاف للعام الثاني ٢٠٢٣، على موقع بوابة الوظائف الحكومية. https://jobs.caoa.gov.eg.

ومن المقرر أن يتيح التظلم من النتيجة بدءًا من السبت ولمدة أسبوعين وذلك أيضًا على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

 

كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد أطلق مسابقة شغل 1000 وظيفة عامل مسجد لصالح وزارة الأوقاف عن طريق التعاقد، على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg، خلال الفترة من 2 حتى 16 أبريل الماضى.

 

وتضمنت شروط الإعلان، أن يكون متمعتًا بالجنسية المصرية، أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

 

كما وضع الجهاز شرط أن يكون المتقدم من الذكور، وألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاما في تاريخ نشرالإعلان، وأن يكون المتقدم حاصل على مؤهل إعدادية عامة أو أزهرية فقط (سيتم رفض طلب المتقدم حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى أو أقل من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة)٠

 

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