جولان يشيد بخطاب بايدن: عودة الرهائن لن تتم إلا بوقف القتال

أشاد رئيس حزب العمل الإسرائيلي يائير جولان، أمس الجمعة، بإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم إسرائيل مقترحًا من 3 مراحل، يشمل وقفًا لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، وإعادة إعمار القطاع.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن جولان قوله: "بايدن قال ما فهمه الجميع في إسرائيل في المراحل الأولى من الحرب، إعادة جميع المحتجزين في غزة لن تتم إلا بوقف القتال"، بحسب وكالة الأناضول.

وأضاف: "بايدن، الصديق الحقيقي لإسرائيل، يقول بصوته ما فهمه الجميع في إسرائيل بالفعل في المراحل الأولى من الحرب، شرط عودة جميع المحتجزين هو وقف القتال".

وتابع جولان: "الآن، يجب وقف القتال، وإعادة الجنود إلى بيوتهم".

ومساء الجمعة، قال بايدن، الذي تقدم بلاده دعمًا مطلقًا لتل أبيب في حربها على غزة، إن إسرائيل قدمت مقترحًا من 3 مراحل، يشمل وقفًا لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، وإعادة إعمار القطاع.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 118 ألف فلسطيني، بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.