السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخارجية الألمانية: ندعم جهود الوساطة الأمريكية المصرية القطرية لوقف إطلاق النار فى غزة

وزيرة الخارجية الألمانية
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عن دعمها القوي لجهود الوساطة الأمريكية المصرية القطرية الرامية إلى حل الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس.

 

وفي بيان صدر مؤخرا، أكدت “بيربوك” أهمية الاستفادة من الفرصة التي يتيحها وقف إطلاق النار الإنساني المقترح، والذي تأمل أن يؤدي إلى وقف دائم للأعمال العدائية.

 

وقالت بيربوك: “نحن ندعم بشكل كامل جهود الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر”، “من المهم بالنسبة لحماس أن تظهر التزامها بإنهاء هذا الصراع”.

 

وأضافت أن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية يتبعه وقف دائم لإطلاق النار يمثل فرصة لا ينبغي تفويتها."

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