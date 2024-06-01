بأكثر من طريقة.. تعرف على طريقة عمل الآيس كوفي

مع دخول فصل الصيف يبحث الكثير من الناس عن المشروبات المثلجة التي يمكن أن يستمتعوا بمذاقها في هذا الجو الساخن.

وفي هذا السياق يستعرض الدستور في التقرير التالي طريقة عمل الايس كوفي بأكثر من طريقة حتى يعتمدها عشاق القهوة.

طريقة عمل الآيس كوفي نسكافية

مكونات الآيس كوفي



القهوة: 2 ملعقة صغيرة قهوة فورية او قهوة مطحونة طازجة.

الماء: 200 مل ماء مغلي.

الحليب: 50 مل حليب.

مكعبات ثلج

شراب الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة.

طريقة تحضير الآيس كوفي نسكافيه

الخطوة الأولى:



أضف البن المطحون إلى الكوب ويسكب أكثر من 200 مل من الماء المغلي، وامزجها حتى يذوب تماما.

الخطوة الثانية:



ثم اتركها لتبرد إلى درجة حرارة الغرفة، أو، إذا أردت، ضعها في الثلاجة لمدة ساعة.

الخطوة الثالثة:



املأ كوبًا بالثلج واسكبه فوق القهوة المثلجة.

الخطوة الرابعة:



يمكن تقديمها سادة أو وضع الحليب 50 مل، و اخلطها.

الخطوة الخامسة:



أضف شراب الفانيليا للحصول على نكهة لذيذة.

طريقة عمل آيس كوفي بالكاكاو

مكونات آيس كوفي بالكاكاو:

الثلج: كوب ثلج.

الكاكاو: كوب كاكاو بدرجة حرارة الغرفة.

الحليب: نصف كوب حليب.

السكر: 2 ملعقة من السكر الأبيض.

كريمة: حسب الرغبة.

طريقة تحضير آيس كوفي بالكاكاو

- الخطوة الأولى:



ضع الثلج في كوب كبير، ثم أضف السكر حسب الرغبة.

- الخطوة الثانية:



ضع القهوة أو الكاكاو البارد على الثلج والسكر.

- الخطوة الثالثة:



ثم أضف الحليب البارد، وتناول الآيس كوفي.

طريقة عمل الآيس كوفي العادية



القهوة: 1 كوب ونصف قهوة ساخنة.

السكر: 1 ملعقة صغيرة سكر، أو حسب الرغبة.

الحليب: نصف كوب حليب بارد.

ثلج.

طريقة تحضير الآيس كوفي العادية

الخطوة الأولى:

يتم تحضير القهوة، ثم اسكب القهوة في كوب كبير، ضع القهوة في الفريزر لمدة 30 إلى 45 دقيقة أو ضعها في الثلاجة طوال الليل.

الخطوة الثانية:

عندما تبرد القهوة، أضف السكر والحليب حسب الرغبة.

املأ الزجاج بالثلج وحركه جيدًا.

الخطوة الثالثة

قدمها على الفور.



طريقة عمل الآيس كوفي في الخلاط

القهوة: 1 كوب إسبرسو أو النوع المفضل لديك، درجة حرارة الغرفة.

الثلج: 3/4 كوب ثلج طازج.

الحليب: 3/4 كوب حليب كامل الدسم.

صوص الشيكولاتة: ربع كوب صوص الشوكولاتة بالإضافة إلى المزيد للتزيين.

الكريمة: 2 ملعقة كبيرة كريمة مخفوقة.

طريقة تحضير الآيس كوفي في الخلاط

الخطوة الأولى:

اصنع اسبرسو الخاص بك واتركه يبرد.

الخطوة الثانية:

أضف الثلج وشراب الشوكولاتة والإسبريسو البارد والحليب إلى الخلاط، حتى تصبح مزيجا متجانسا.

الخطوة الثالثة:

زين كوبًا بصوص الشوكولاتة واسكب القهوة المخلوطة، ثم يُغطى بالكريمة المخفوقة وشراب الشوكولاتة الإضافي.

طريقة عمل آيس كوفي بالكراميل

الحليب: 1 كوب حليب.

القهوة: 1-2 ملاعق كبيرة من القهوة سريعة التحضير أو الإسبريسو.

صوص الكراميل: 2-3 ملاعق صوص الكراميل.

الثلج: 1 كوب ثلج.

طريقة تحضير آيس كوفي بالكراميل

الخطوة الأولى:

اخلط الحليب والقهوة معًا حتى تمتزج.

الخطوة الثانية:

رش الكراميل حول الكوب ثم أضف الثلج واسكب القهوة فيه.

الخطوة الثالثة:

أضف بعض الكريمة المخفوقة في الأعلى وقدمها على الفور.