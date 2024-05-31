علاء عشماوي لـ"كل الزوايا": جامعات مصر الأهلية بدأت تظهر على تصنيف جودة التعليم

كشف الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، عن مستقبل وضمان جودة التعليم في مصر.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الجمعة، إن التعليم هو أساس بناء الإنسان الذي يبني الوطن.

وأضاف أن جودة التعليم تظهر من خلال جودة الخريجي ومواكبته لسوق العمل عالميًا، موضحًا أن الخريج هو الأساس من خلال تأهليه بشكل كامل لسوق العمل، وأن الدولة تسعى إلى تحقيق معايير الجودة لتوفير متطلبات التعليم في مصر".

وأشار إلى أن جامعات مصر الأهلية بدأت تظهر على تصنيف جودة التعليم، مؤكدًا أن الجامعات التكنولوجية ركيزة جديدة في تنمية المجتمع.

وأوضح علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن الجامعات التكنولوجية مهمة جدًا في تنمية المجتمع وبناء القدرة البشرية الخاصة بالدولة المصرية.