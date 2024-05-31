الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير عسكرى: روسيا فشلت فى تحقيق أهدافها الاستراتيجية بأوكرانيا

التصعيد الروسي في
التصعيد الروسي في أوكرانيا

قال اللواء أركان حرب ياسر هاشم، رئيس القسم السياسي العسكري بمعهد شؤون الأمن العالمي والدفاع، إن الصراع الروسي الأوكراني بدأ بتصعيد سريع في 2021، وكان من الواضح أن الغرب لم يلب الطلبات الروسية من أوكرانيا.

التصعيد الروسي في أوكرانيا 

وأكد اللواء ياسر هاشم، خلال مداخلال لقائه ببرنامج “مصر جديدة” مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية “إي  تي سي”، أن المطالب الروسية من أوكرانيا بها نوع من التعدي على السيادة الأوكرانية، وبالتالي كان هناك غضب سياسي وشعبي من التحكم الروسي، علاوة على الرغبة الأوكرانية آنذاك في التوجه إلى الاتحاد الأوروبي.

وتابع: "روسيا لجأت إلى الخيار العسكري من خلال عملية خاصة بأوكرانيا، وهذه العملية كان بها بعض الأخطاء لدرجة وصولها إلى الانهيار".

واستطرد:" انسحبت روسيا من أجزاء استولت عليها في بداية الحرب بسبب التمسك الأوكراني بالأرض، وبالتالي روسيا لم تستطع آنذاك تحقيق أهداف استراتيجية قوية في أوكرانيا مثلما كانت تتوقع".

مؤتمر سويسرا

وأشار إلى أن أوكرانيا تريد استعادة جزيرة القرم بصورة كبيرة، معبرً:" أعتقد أن مؤتمر سويسرا المقبل سيكون له الكثير من النقاط الواضحة والمحددة، ولكن هذا المؤتمر معتمد على الاتحاد الأوروبي خاصة بعدما أعلنت الصين اعتذارها عن الحضور".

ياسر هاشم مصر جديدة ضياء رشوان اي تي سي الإعلامي ضياء رشوان

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