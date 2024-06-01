السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحث سوداني لـ"الدستور": الجيش يخوض معارك واسعة ضد الدعم السريع لإنهاء التمرد

الجيش السوداني
الجيش السوداني

شهدت أمس مدينة الخرطوم بحري معارك عنيفة بين الجيش السوداني وميليشا الدعم السريع، تكبدت خلالها الميلشيا خسائر فادحة فيما يواصل الجيش السوداني تقدمه في العاصمة الخرطوم، وسط دعوات للعودة إلى مفاوضات جدة لإنهاء الحرب.

txt

الأمم المتحدة: السودان يواجه خطر مجاعة وشيكا

وقال الباحث السياسي محمد الياس، إن المعارك عنيفة بين الجيش والدعم السريع فقد حاول الجيش أمس فك الحصار عن سلاح الإشارة، فيما تواصل قوات الدعم إطباق الحصار على  قيادة سلاح الإشارة. 

وأوضح إلياس أن ميليشا الدعم السريع زعمت سيطرتها على الوضع وقامت بإسقاط طائرة أبابيل تابعة للجيش السوداني، لكن الجيش قال في بيان له من خلال الناطق الرسمي ان الغرض من معارك أمس هي الدخول عبر كوبري الحلفاية.

وأشار الخبير السوداني أن بقية المحاور هادئة مقارنة مع معارك الأمس، فالجيش حاول خلال هذه المعارك  فك الحصار عن القيادة العامة.

واعتبر الخبير السوداني أن الطرفين لا يرغبا في الدخول في تفاوض، ولكن بالمقابل هناك إشارات جيدة عقب اتصال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول عبد الفتاح البرهان فقد طلب منه الدخول في مفاوضات. 

وقال إلياس إن جهود إدارة بايدن لإنهاء الحرب المدمرة في السودان لم تصل إلى حد بعيد، ويريد كبار المشرعين من كلا الجانبين أن تغير الولايات المتحدة مسارها.

تحذيرات أممية من مجاعة في السودان

ويواجه الجيش السوداني تمرد ميليشا الدعم السريع منذ أبريل 2014، فيما حذر كبار مسؤولي الأمم المتحدة اليوم من أن حوالي 2.5 مليون شخص آخرين في السودان معرضون لخطر الموت من الجوع بحلول سبتمبر، وأن المدنيين معرضون "لخطر المجاعة الوشيك".

ويعاني نحو 18 مليون شخص بالفعل من الجوع الحاد، بما في ذلك 3.6 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، وفقا لبيان مشترك صادر عن مسئولين بالأمم المتحدة منهم المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك.

txt

الأمم المتحدة: السودان يواجه خطر مجاعة وشيكا

الجيش السوداني ميليشا الدعم السريع الدعم السريع الخرطوم مفاوضات جدة سلاح الإشارة

الأكثر قراءة

عاجل| لعب ضد رونالدو ويعرفه لاعبو الأحمر.. من هو بديل محمد عبد المنعم فى الأهلى؟

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

آخر ما كتبته الطبيبة المصرية نهي سالم قبل مقتلها في تركيا.. وأصدقاؤها:" رحلت الأجمل والأنقي"

تأجيل محاكمة محامى قاتل نيرة أشرف لجلسة الأول من شهر يوليو المقبل

حسين الشحات أمام المحكمة من جديد 9 يوليو

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «4»

ماجد حبته

لقاء مهم فى بكين

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين

نزوح ومجازر متواصلة لليوم 239 تواليًا فى غزة