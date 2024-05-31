الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بطريق "بورسعيد ـ الإسماعيلية" الصحراوي

أصيب 5 أشخاص فى حادث
أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين

أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق الإسماعيلية بورسعيد الصحراوي.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بالكيلو 14 بطريق الإسماعيلية بورسعيد الصحراوي، ط ل ق/1635مع ط أص/7598، مما أسفر عن إصابة  5 أشخاص.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، ومرفق الإسعاف وتبين أن الحادث أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وهم: جومانا محمود جمال، مقيم ك 14، 15 سنة كدمات بالجسم، شهد محمود جمال، 14 ك، 17سنة، جرح اسفل الرقبة 2سم وكدمات بالجسم، ابراهيم ناجي سليمان عادل، كبري سينا، 28 سنة، جرح 3سم بالوجه مع كدمات بالجسم محمود سليمان سليمان ابراهيم مقيم في محافظة شمال سيناء، 23 سنة، 
اشتباة كسر بالجمجمة، محمد احمد ابراهيم سليمان مقيم شمال سيناء، 29سنة، كدمة بالراس.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف الي مكان وقوع الحادث، ونقل المصابين الي مستشفي ابو خليفة.

حرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

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