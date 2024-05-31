هل ترتفع أسعار السيارات الفترة المقبلة؟

كشف أسامة أبو المجد، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، هل ترتفع أسعار السيارات في الفترة المقبلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الجمعة: "أتمنى اتباع السياسة الانفتاح وليس سياسة الانكماش بقطاع الصناعات، وهناك 80 ألف سيارة ما بين سيارات مستوردة وتجارية وملاكي في 11 شهر".

وأضاف أسامة أبو المجد، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن هناك حلم لتصنيع سعر كهربائية مصرية ولكن الفترة الماضية كان هناك ارتفاع جنوني لسعر الدولار مقابل الجنيه، موضحًا أن صفقة رأس الحكمة أعادت الأمور بشكل كبير وهناك توكيلات كثيرة دخلت السوق المصري.

وأشار إلى أن مصر ليست سوق مناسب أو جاذب للاستثمار في مجال السيارات ومجال صناعة السيارات، متابعًا: "كل واحد سمع كلام حملة "خليها تصدي" خسر.. وأنصح المواطن بالشراء في الوقت الحالي".