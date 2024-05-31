السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية: الشعب السوداني يطالب بتعيين رئيس وزراء مدني غير حزبي

قال الدكتور مكي المغربي، رئيس قسم العلاقات الدولية في المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن القوى المدنية السياسية السودانية الآن عليها تمرير قرار إنشاء رئيس وزراء ميداني قادر على استيعاب الفترة المقبلة في ظل التحديات الحالية.

الأزمة السودانية



وأكد الدكتور مكي المغربي، خلال لقائه ببرنامج “مصر جديدة” مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية “إي تي سي”، أن ظاهرة أن تجتمع الأحزاب لاختيار رئيس وزراء أمر غير مقبول للشعب السوداني على الإطلاق، حيث يطالب الشعب السوداني البرهاني بضرورة تعيين رئيس وزراء مستقل غير حزبي.

وأضاف في حديثه، أن منطقة جبال النوبة تتعرض لمذابح وجرائم وحشية الآن على أيدي قوات الدعم السريع، وبالتالي الشعب السوداني يلتف حول الجيش الوطني بصورة كبيرة يومًا بعد يوم.

الالتفاف حول الجيش الوطني



وفي السياق ذاته قال الأستاذ خالد محمد علي، الخبير في الشأن السوداني، إن هناك من يشكك في كل قيادات الجيش السوداني بصورة علنية، والدليل على ذلك تقديم حميدتي تقرير يدين فيه عدد كبير من قيادات الجيش السوداني.

وأكد أن الشعب السوداني التف حول الجيش الوطني بصورة كبيرة ومفاجئة، وبالتالي الرسائل الإعلامية الخاصة بالجهات المعادية لم تستطع التأثير على وطنية وعقول الشعب السوداني.