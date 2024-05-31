الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية: الشعب السوداني يطالب بتعيين رئيس وزراء مدني غير حزبي

الأزمة السودانية
الأزمة السودانية

قال الدكتور مكي المغربي، رئيس قسم العلاقات الدولية في المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن القوى المدنية السياسية السودانية الآن عليها تمرير قرار إنشاء رئيس وزراء ميداني قادر على استيعاب الفترة المقبلة في ظل التحديات الحالية.

الأزمة السودانية 


وأكد الدكتور مكي المغربي، خلال  لقائه ببرنامج “مصر جديدة” مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية “إي تي سي”، أن ظاهرة أن تجتمع الأحزاب لاختيار رئيس وزراء أمر غير مقبول للشعب السوداني على الإطلاق، حيث يطالب الشعب السوداني البرهاني بضرورة تعيين رئيس وزراء مستقل غير حزبي.
وأضاف في حديثه، أن منطقة جبال النوبة تتعرض لمذابح وجرائم وحشية الآن على أيدي قوات الدعم السريع، وبالتالي الشعب السوداني يلتف حول الجيش الوطني بصورة كبيرة يومًا بعد يوم.

الالتفاف حول الجيش الوطني 


وفي السياق ذاته قال الأستاذ خالد محمد علي، الخبير في الشأن السوداني، إن هناك من يشكك في كل قيادات الجيش السوداني بصورة علنية، والدليل على ذلك تقديم حميدتي تقرير يدين فيه عدد كبير من قيادات الجيش السوداني.

وأكد أن الشعب السوداني التف حول الجيش الوطني بصورة كبيرة ومفاجئة، وبالتالي الرسائل الإعلامية الخاصة بالجهات المعادية لم تستطع التأثير على وطنية وعقول الشعب السوداني.

مكي المغربي السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية مصر جديدة سي بي سي الأزمة السودانية

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

أول رد من حماس على خطة بايدن لإنهاء حرب غزة

أفشة يحتفل بالتتويج الإفريقى مع والدته فى أرض زراعية (فيديو)

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

رسالة من محمد عبدالمنعم لجماهير الأهلى بعد التتويج الإفريقى

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «4»

ماجد حبته

لقاء مهم فى بكين

محمد الفايدي

القيادة محك المُحنكين

محمد عبدالعزيز

90 سنة.. ولسّه

عماد حمدي

مقامرة نتنياهو

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

السيناريوهات الثلاثة لصفقة وقف إطلاق النار

"رويترز": إسرائيل لن توقف القتال فى غزة دون اتفاق يضمن إعادة الرهائن

قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من شمال غزة وفرق الإسعاف تنتشل جثامين الشهداء