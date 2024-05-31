الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بكري: الإخوان الإرهابية دخلوا البلد في نفق مظلم والكهرباء كانت بتقطع بالـ12 ساعة

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي  مصطفى بكري، إن جماعة الإخوان الإرهابية أدخلت مصر في نفق مظلم، لافتًا إلى أن الجماعة الإرهابية أرادت طمس هوية الوطن والأمة، والذين أرادوا محاكمة الناس على أساس انتمائها الديني. 

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن جماعة الإخوان كانت تعامل المواطنين على اعتبار أنهم عبيد في حظيرة الإخوان، معقبًا: "نسيتوا الكهرباء اللي كانت بتقطع 12 ساعة، هل نسيتوا محمد مرسي عندما جاء بالمحافظين في 12 أغسطس 2012 وأراد أن يجد حلًا في مشكلة الكهرباء، لأنها تقطع 12 ساعة، ولم يجد سوى القوات المسلحة التي قال لها بأنه يريد مليار دولار ونصف حتى يجل مشكلة الكهرباء، ودفعت القوات المسلحة المليار ونصف، لحل مشكلة الكهرباء في ذلك التوقيت، ولم تُحل. 

وأشار إلى أن القوات المسلحة المصرية هي التي دفعت 7 مليار من أموالها، بعد أحداث 25 يناير. 

مصفى بكري يوسف إدريس برنامج حقائق واسرار جماعة الإخوان الإخوان الإرهابية

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