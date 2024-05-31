شعبة المخابز لـ"كل الزوايا": حصة المواطن ثابتة من الخبز ولم تتغير

علق عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرفات التجارية، علي قرار الحكومة برفع سعر الخبز المدعم من 5 قروش لـ20 قرش.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الجمعة، إن المواطن سيحصل علي رغيف الخبز بـ20 قرش بنفس الوزن والمواصفات، طبقًا لتوجيهات رئيس الوزراء ووزير التموين.

وأضاف أن سعر رغيف الخبز 5 قروش ثابت لأكثر من 30 سنة، موضحًا أن حصة المواطن ثابتة من الخبز ولم تتغير وأن سعره فقط ارتفع لـ 20 قرشا، وعدد الأرغفة في البطاقة كما هو بدون أي تعديل.

وأوضح أن سعر الخبز السياحي ثابت كما هو بدون أي تعديل، ووزنه 80 جراما بـ150 قرشا، متابعا: "لا يوجد أي تعديل فيما يخص الخبز السياحي وهناك رقابة عليه".

وأشار إلى أنه يتم متابعة المخابز للتأكيد من وزن الخبز، وأن هناك 7 جهات رقابية على الخبز بداية من وزارة التموين والرقابة وهناك على المستوي المحلي وهناك مباحث التموين وفيه الرقابة من الأحياء والمدن وهناك أكثر من جهة تراقب المخابز والأسعار والوزن.