"غسلت عاري".. عامل يقتل ابنته لسوء سلوكها وزواجها عرفيا بالفيوم

اقدم أب يُدعى" محمود ا. م. ص" يبلغ من العُمر 46 عاما، ويعمل عامل خدمات بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، على قتل ابنته شات العشرين عامًا، داخل المنزل، وذلك لزواجها عرفيًا من شاب مسجل خطر تاجر مخدرات.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة فتاة على رقبتها آثار خنق بحبل بغرفتها داخل منزل بمنشأة عبدالله التابعة لمركز الفيوم.

وبالانتقال والبحث تبين أن الأب هو من قام بقتل نجلته حيث قرر التخلص من ابنته والتي تدعى "نورا"، وذلك لسوء سلوكها وملاحقته بالمعايرة لزواجها عرفيا من شاب مسجل خطر تاجر مخدرات، وإنجابها منه طفلين ويقضي عقوبة السجن بتهمة المخدرات، ومن ثم لم تكتفي بفعلتها واستمرارها على سلوكها السيء بعد دخول زوجها السجن، الأمر الذي أثار حفيظة الأب وثائرًا لسمعة أسرته، فقام بالتخلص منها أثناء نومها بغرفتها خنقا بحبل قائلا "غسلت عاري".

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الفيوم العام، لحين صدور قرار الطب الشرعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق.