الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"غسلت عاري".. عامل يقتل ابنته لسوء سلوكها وزواجها عرفيا بالفيوم

جثة - أرشفية
جثة - أرشفية

اقدم أب يُدعى" محمود ا. م. ص" يبلغ من العُمر  46 عاما، ويعمل عامل خدمات بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، على قتل ابنته شات العشرين عامًا، داخل المنزل، وذلك لزواجها عرفيًا من شاب مسجل خطر تاجر مخدرات.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة فتاة على رقبتها آثار خنق بحبل بغرفتها داخل منزل بمنشأة عبدالله التابعة لمركز الفيوم.

وبالانتقال والبحث تبين أن الأب هو من قام بقتل نجلته حيث  قرر التخلص من ابنته والتي تدعى "نورا"،  وذلك لسوء سلوكها وملاحقته بالمعايرة لزواجها عرفيا من شاب مسجل خطر تاجر مخدرات، وإنجابها منه طفلين ويقضي عقوبة السجن بتهمة المخدرات، ومن ثم لم تكتفي بفعلتها واستمرارها على سلوكها السيء بعد دخول زوجها السجن، الأمر الذي أثار حفيظة الأب وثائرًا لسمعة أسرته، فقام بالتخلص منها أثناء نومها بغرفتها خنقا بحبل قائلا "غسلت عاري".

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الفيوم العام، لحين صدور قرار الطب الشرعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق.

أب يقتل ابنته بمنطقة منشأة عبدالله بالفيوم الفيوم مستشفى الفيوم العام اللواء ثروت المحلاوي شرطة النجدة

مواد متعلقة

محافظ الفيوم ورئيس "قومى حقوق الإنسان" يناقشان مواجهة زواج الأقارب والقاصرات

"أبو أحمد" بيلف الشوارع على العجلة يبيع زرع ونباتات: "اتعودت على الشقى" (لايف)

محافظ الفيوم: تقديم 4599 طلبًا للحصول على شهادة بيانات عقار للتصالح حتى الآن

مراجعات ومحاضرات مجانية لطلاب الثانوية العامة بالفيوم

السكرتير المساعد بالفيوم يشهد احتفال تنفيذ 422 وصلة مياه وصرف بقرى إطسا

"تعليم الفيوم" تناقش الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ الفيوم يتابع أعمال توسعات مشروع محطة العزب الجديدة "المرحلة الثالثة"

جامعة الفيوم تنظم مهرجان تراث المحافظة (صور)

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

أول رد من حماس على خطة بايدن لإنهاء حرب غزة

أفشة يحتفل بالتتويج الإفريقى مع والدته فى أرض زراعية (فيديو)

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

رسالة من محمد عبدالمنعم لجماهير الأهلى بعد التتويج الإفريقى

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «4»

ماجد حبته

لقاء مهم فى بكين

محمد الفايدي

القيادة محك المُحنكين

محمد عبدالعزيز

90 سنة.. ولسّه

عماد حمدي

مقامرة نتنياهو

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

السيناريوهات الثلاثة لصفقة وقف إطلاق النار

"رويترز": إسرائيل لن توقف القتال فى غزة دون اتفاق يضمن إعادة الرهائن

قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من شمال غزة وفرق الإسعاف تنتشل جثامين الشهداء