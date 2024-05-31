في عيد الإعلاميين.. سارة حازم: عمري ما هنسى أول مرة قلت فيها "هنا القاهرة"

علقت الإعلامية سارة حازم، علي مرور 90 عامًا علي تأسيس الإذاعة المصرية.

وقالت خلال تقديم برنامجها" كل الزوايا"، المُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الجمعة: “متهمة بالانحياز وهي ليست تهمة، وأنا منحازة للإذاعى المصري لأني بنت لهذه المدرسة”.

وأضافت:" المدرسة التي نقلت صوت مصر للعالم قديمًا واليوم وغدًا وهتفضل تنقل وهنفضل نقولها هنا القاهرة".

وتابعت:"النهاردة بنحتفل بالذكرى التسعين لعيد الإذاعة المصرية وأصبح عيد الإعلاميين وخليني أقولكم أن أنا شخصيا عمري ما هنسى أول مرة قلت فيها هنا القاهرة

وأكملت:" شعار يظهر انه بسيط ولكنهم ليس بهذه، لكن هذا هم جلالي، والأحساس الذي تشعر به مع سماع هنا القاهرة ليس جملة أو كلمة وإنما هي عنوان لعظمة المكان".