خالد أبوبكر يشيد باجتماع رئيس الوزراء بـ200 مستثمر أجنبي "أون لاين"

علق الإعلامي الدكتور خالد أبو بكر، علي سياسات الدولة المصرية في التعامل على المستوى الاقتصادي الاجتماعي والثقافي.

وقال خلال تقديم برنامجه "كل يوم"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الجمعة: "الدولة المصرية تبنت استراتيجية عادلة لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال حزمة من السياسات الاجتماعية لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز الأمن الإنساني الحقيقة على الجانب المادي.

وأضاف: "الجانب الصحي في حياة كريمة وفي تكافل وكرامة في دعم العمالة اليومية ودعم قطاعات معينة زي دعم القطاع السياحي أثناء أزمة كورونا".

وتابع:" تم رفع الحد الأدنى للأجور لـ 6،000 جنيه وتم زيادة أجور العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية وتخصيص 15 مليار جنيه وزيادات إضافية للأطباء للتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجماعات".

وأشاد الإعلامي خالد أبو بكر باجتماع رئيس الوزراء بـ200 مستثمر أجنبي "أون لاين"، متابعًا: "عجبتني التشكيلة اللي الحكومة بتخاطب بيها العالم".