الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نصيحة المخرج الكبير "يوسف إدريس" لخالد يوسف في بداية حياته المهنية

المخرج خالد يوسف
المخرج خالد يوسف

قال المخرج خالد يوسف، إن الثقافة العامة تكون نتاج الاحتكاكات التي تعرض لها الإنسان سواء في البيئة من طفولة وصبا وشباب، أو من خلال التجارب، وبالتالي فإن مجمل هذه الأشياء تشكل التركيبة الخاصة للإنسان وثقافته. 

وأضاف خالد يوسف خلال لقاءه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، عبر قناة الحياة، أن في الأساس، فإن الثقافة ليست الكم المضاف من معلومات وإنما هي القدرة على تكييف وترتيب المعلومات في الدماغ بحيث تستنتج فلسفة خاصة أو رؤية للحياة أو موقف تستطيع من خلاله رؤية الأشياء. 

وتابع: "هذه كانت نصيحة يوسف إدريس لي، عندما ذهبت له أول مرة حتى أعزمه في الجامعة عندما كنت رئيس اتحاد طلاب الجامعة عندما كنت بكلية الهندسة، فاستوقفه أنني حبيت أظهر ثقافتي، فوجد أمامه شاب صغير في أوائل العشرينات ويرمي له بعض المصطلحات، فقال لي "انت عايز تقولي إنك مثقف؟! إيه هي الثقافة؟" فشعرت بأنني قد تبللت وكنت أريد أن أقول أي تعريف للثقافة، فقال لي اسكت خالص، الثقافة هي ليست الكم المضاف للمعلومات، وهو كان أول واحد فهمت منه إن المعلومات التي تدخل أدمغتنا، سواء معلومات عن طريق الكتب أو عن طريق التجارب، ميزتها الكبرى عندما تعرف ترتبها بشكل مضبوط وتستنتج بها موقف في الحياة". 

يذكر أن خالد يوسف قدم آخر أفلامه الإسكندرانى الذي تم عرضه في موسم إجازة منتصف العام الدراسي الماضي 2024، والفيلم من تأليف أسامة أنور عكاشة ومن بطولة أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ،، رحاب الجمل، محمد رضوان، تسنيم مطر وعدد آخر من الفنانين.

خالد يوسف المخرج خالد يوسف يوسف إدريس الإعلامية إيمان أبو طالب برنامج بالخط العريض

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