الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: الشارع الفلسطينى يراهن على موقف الفصائل

غزة
غزة

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية، من خان يونس، إن الشارع الفلسطيني يراهن على موقف فصائلي فلسطيني حقيقي وعلى موقف موحد من هذه المفاوضات خاصة بعد الموقف الذي أعلنته بالأمس حركة حماس والتي أشارت إلى أنها لن تعود إلى المفاوضات دون وقف العدوان، لأن فكرة أن تكون المفاوضات من أجل المفاوضات قالت إنها لن تنطلي عليها ولن توافق عليها وأن على الاحتلال أن يوقف الحرب كي تكون هناك مفاوضات تفضي إلى إطلاق سراح الأسرى وإنهاء هذا العدوان المستمر على قطاع غزة.

وأضاف أبو كويك، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا بانتظار المواقف الرسمية التي ستصدر عن الرئاسة الفلسطينية وهي متوقعة وكذلك أيضا عن الفصائل الفلسطينية فيما يتعلق بهذا الخطاب الذي لا يرتكن إليه الكثير من الفلسطينيين كونه خطابا أمريكيا.

وأكد أن هناك حالة إدراك لدى الشارع الفلسطيني هكذا يتعامل من هم في الخيام الآن أن من يقود الحرب على قطاع غزة بالدرجة الأولى الإدارة الأمريكية الداعم الأول للحكومة الإسرائيلية لذلك هذا الخطاب لا ينطلي على الشارع ولا يستشعر الفلسطينيون هنا جدية الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بإنهاء هذه الحرب.
 

القاهرة الإخبارية المفاوضات موقف فصائلي فلسطيني الشارع الفلسطينى حركة حماس وقف العدوان

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