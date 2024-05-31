القاهرة الإخبارية: نتنياهو هو صاحب إفشال كل حلقات التفاوض في المرات السابقة

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية، من خان يونس، إن الخطة التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية والتي لم يكن راضٍ عنها بنيامين نتنياهو والتي قدمها مسؤول ملف المفوضات في الجيش الإسرائيلي والصحافة العبرية قالت في الأيام الأخيرة أن نتنياهو غير راضي عن هذا المقترح الإسرائيلي.

وأضاف أبو كويك، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن من يدعم هذا المقترح آيزنكوت وغانتس وبعض أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي، لكن نتنياهو وهو على ما يبدو كلمة السر في كل المفاوضات الماضية هو صاحب إفشال كل حلقات التفاوض في المرات السابقة غير راضٍ عن هذه الخطة.

وأوضح، أن خطاب بايدن حاول أن يضغط على الساسة الإسرائيليين وهو أشار إلى ذلك أن هناك من يتحدث في إسرائيل عن أن هذه الحرب تحتاج إلى شهور وإلى فترة طويلة وأنه آن الأوان لوضع حد لهذه الحرب وإنهائها ووقف إطلاق النار وإطلاق صراح الرهائن، لذلك الشارع الفلسطيني لا يثق بكل ما طرحه بايدن ولا بالمقترح الإسرائيلي.