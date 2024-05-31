الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضياء رشوان: واشنطن تعرف أنه لن يتم إبعاد ترامب عن الترشح للانتخابات

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنه تم اتهام الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب بالكثير من القضايا والتهم الجنائية، وكان من بين هذه القضايا العلاقة الغير شرعية مع ممثلة أفلام إباحية.

القضايا الجنائية ضد ترامب 

وأكد ضياء رشوان، خلال تقديمه برنامج “مصر جديدة” المذاع عبر فضائية “إي تي سي”، أنه تم الأجماع أمس على أن دونالد ترامب مذنب في 34 تهمة جنائية، ولكن الحكم سيكون في يوليو المقبل.

وأضاف في حديثه، أن دونالد ترامب أكد أن هذا الحكم عار وأن الحكم الحقيقي سيكون في نوفمبر المقبل مع بداية الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أي أن الشعب الأمريكي سيكون له القرار الأخير في الاختيار.

مصير الانتخابات الرئاسية الامريكية 

وأشار إلى، أن البيت الأبيض يعرف أنه لن يتم إبعاد ترامب عن الترشح للانتخابات الأمريكية إلا بعدم التصويت له من قبل الشعب الأمريكي، معبرًا: "استطلاعات الرأي تشير حتى الآن إلى تفوق دونالد ترامب عن بايدن".

ضياء رشوان مصر جديدة اي تي سي قضايا ضد ترامب الكاتب الصحفي ضياء رشوان

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