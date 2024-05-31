القاهرة الإخبارية: الشارع الفلسطيني لا يراهن على الخطاب الأمريكي ولا على الموقف الإسرائيلي

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية، من خان يونس، إن الشارع الفلسطيني وتحديدًا في قطاع غزة هو الذي يعني يتابع كل مجريات هذه الأحداث سواءً ميدانيًا أو سياسيًا، ولكن في الحقيقة أن الشارع الفلسطيني برمته لا يثق كثيرًا بالخطاب الأمريكي الذي يقوله بايدن، لا سيما وأن الإدارة الأمريكية هي التي قادت المرحلة الماضية من المفاوضات وحينما وافقت حركة حماس على المقترح الذي قدمته السي أي إي الأمريكية تراجع الجانب الإسرائيلي ورفض ذلك المقترح.

وأضاف أبو كويك، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشارع الفلسطيني هنا يقول إن الخطاب الأمريكي اليوم جاء موجها للداخل الإسرائيلي ربما والحكومة الإسرائيلية أكثر من كونه يقرب الطرفين لوقف إطلاق نار حقيقي، خاصة وأن ما ساقه بايدن في هذا الخطاب حسب رؤية المواطنين وبالمناسبة الشارع بات يدرك جيدًا تفاصيل الخلافات بين الموقف الفلسطيني والجانب الإسرائيلي.

وتابع: “حتى في المصطلحات حينما قال بايدن إن المرحلة الأولى تتعلق بانسحاب الجيش من المناطق المأهولة هذا اللفظ لوحده يدرك الشارع أن المقصود فيه أنه قد لا يكون هناك انسحاب مما بات يعرف اليوم بمحور نتساريم لأنها من المنظور الإسرائيلي ليست منطقة مأهولة وهذه تعتبر من الخطوط الحمراء للفصائل الفلسطينية وأيضا الشارع الفلسطيني الذي ينتظر قرار عودته إلى محافظة غزة وشمالها”.

الشارع الفلسطيني لا يراهن على الخطاب الأمريكي

وأوضح أن عدم وضوح كيفية سيعود الناس إلى شمال القطاع هذه قضايا تحتاج إلى مفاوضات وتفاصيل دقيقة، لذلك الشارع لا يراهن كثيرا على الخطاب الأمريكي ولا على الموقف الإسرائيلي لا سيما وأن هذه خارطة الطريق كما أسماها بايدن قدمتها الحكومة الإسرائيلية.

