الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فتح: أمريكا هي الوحيدة القادرة على وقف العدوان الإسرائيلي

عبد الفتاح دولة
عبد الفتاح دولة

قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن منذ بداية العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، والولايات المتحدة الأمريكية هي الوحيدة القادرة على وقف العدوان، لكن اختارت الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون إلى جانب الاحتلال في وقدمت له كل أشكال الدعم العسكري والمادي.

وأضاف "دولة"، عبر مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي لابد أن يحاكم على ارتكاب مجازر إبادة جماعية وهذا السلاح الذي ارتُكبت به هذه المذابح هو سلاح أمريكي، وفي كل اتفاق كان بالإمكان الوصول إليه كانت أمريكا تتبنى الموقف الإسرائيلي بالكامل ولا تزال.

وأشار، أن مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، تحاول الولايات المتحدة في شخص جو بايدن تحسين صورتها أمام العالم، مؤكدًا أننا ندرك أن أمريكا يمكنها أن توقف العدوان عن شعبنا ويمكنها أن تفرض على نتنياهو القبول بأي اتفاق ممكن أن يساهم في وقف العدوان وتبادل الأسرى وإعادة الحياة والإغاثة إلى القطاع المنكوب.

فتح أمريكا العدوان الإسرائيلى القاهرة الإخبارية قطاع غزة غزة

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