"تموين اسكندرية" تُكثف حملاتها الرقابية علي المخابز لضبط المخالفات

وجه المهندس أحمد ابراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز والانشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.

وقامت إدارة الرقابة بالمديرية تحت إشراف مؤنس محمد المشرف العام على الرقابة وفريق العمل التابع له بحملات تموينية بأنحاء المحافظة والتى أسفرت عن تحرير 48 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 21 محضر انتاج خبز ناقص الوزن.

وقامت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الادارة واشراف الأستاذ أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد ١٩ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٧ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحى وتحرير محضر لبقال تموين مخالف وتحرير عدد ١٦ محضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير محضر عدم حمل شهادة صحية وتحرير محضر أحوال تنفيذا لقرار النيابة.



وقامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الادارة واشراف الأستاذ أحمد على رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد ١٣ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٤ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر لأحد منافذ مشروع جمعيتى مخالف وتحرير عدد ٥ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير عدد ٤ محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير محضر عدم حمل شهادة صحية وتحرير محضرين أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.



وقامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الادارة واشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد ٣٤ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٠ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضرين حيازة وعرض وبيع سلع مجهولة المصدر وتحرير عدد ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد ١٧ محضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وقامت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة الأستاذ محمد عادل مدير الادارة وتحت إشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد ١٨ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٤ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير عدد ٣ محاضر لبقالين تموين مخالفين وتحرير محضر لمحطة تموين سيارات مخالفة وتحرير عدد ٦ محاضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد ٨ محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير عدد ٤ محاضر حيازة سجائر مجهولة المصدر وتحرير عدد ٤ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد.



وقامت إدارة تموين العامرية برئاسة الأستاذ حسن داود مدير الادارة وفريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد ٢٣ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٩ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر عدم الإعلان عن اسعار الخبز السياحى وتحرير محضر لمستودع بوتاجاز مخالف وتحرير محضر عدم الإعلان عن اسعار الأسماك وتحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار السجائر وتحرير عدد ٦ محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وقامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الادارة وفريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد ٦ محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٣ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير عدد ٣ محاضر عدم حمل شهادة صحية وتحرير عدد ٦ محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير محضرين أحوال تنفيذا لقرارات النيابة، تم أتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.