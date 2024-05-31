الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط مصنع زيوت سيارات مخالف فى الأقصر

زيوت سيارات
زيوت سيارات

تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن الأقصر بالاشتراك مع وحدة مباحث إسنا من ضبط صاحب محل زيوت سيارات يدير منصع مخالف «بير سلم».

تلقى اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من اللواء عاطف أبوالوفاء مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بضبط «م.ب.ا» 48 عاما صاحب محل زيوت سيارات ومقيم الجوايدة،  دائرة مركز اسنا وذلك لقيامه بإدارة مصنع هيكلة وإعادة تدوير زيوت وشحوم محركات مخالف بذات الناحية.

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تم ضبط صاحب المصنع وبحوزته 2500 لتر زيوت وسوائل، بعدد 19 جركن شحم 19 علبة زيت 18 لفة زيت، كمية من الملصقات لعلامات تجارية مختلفة، وعدد من العبوات الفارغة، داخل المصنع الخاص به بدون ترخيص.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، قرر قيامه بإدارة مصنع لإعادة هيكلة وتدوير زيوت وشحوم المحركات بدون ترخيص، بقصد إعادة بيعها لجمهور المستهلكين  «غش وتدليس »، تم تحرر عن ذلك المحضر رقم 9783 جنح مركز اسنا، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مباحث التموين أمن الأقصر وزير الداخلية مدير أمن الاقصر مركز إسنا

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