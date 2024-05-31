الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كوريا الجنوبية تستقبل 1.46 مليون سائح أجنبي في أبريل

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

كشفت منظمة السياحة الكورية، الخميس، أن عدد السياح القادمين إلى كوريا الجنوبية ارتفع بمقدار 64.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.46 مليون سائح في أبريل.

ويمثل هذا الرقم 89.5 بالمئة من مستوى نفس الشهر من عام 2019 قبل جائحة كوفيد-19.

ومن حيث عدد السياح، احتلت الصين المرتبة الأولى بـ411 ألفا، وتليها اليابان بـ229 ألفا، والولايات المتحدة بـ123 ألفا، وتايوان بـ118 ألفا، وفيتنام 53 ألفا.

وسجلت الولايات المتحدة وتايوان زيادة قدرها 19.7 بالمئة و4 بالمئة بالمقارنة مع نفس الشهر من عام 2019 على التوالي.

ووصل عدد السياح من الصين واليابان إلى 83 بالمئة و79 بالمئة من مستوى نفس الشهر من عام 2019 على التوالي.

وبلغ إجمالي عدد السياح الأجانب الذين زاروا البلاد في الفترة من يناير إلى أبريل 4.87 ملايين سائح بزيادة 86.9 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي، ومثل 88.8 بالمئة من العدد في نفس الفترة من عام 2019.

وجاءت الصين في المركز الأول بـ1.43 مليون خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام، وتليها اليابان بـ900 ألف، وتايوان بـ420 ألفا، والولايات المتحدة بـ370 ألفا، وفيتنام 160 ألفا.

ووصل عدد الكوريين المسافرين إلى الخارج إلى 2.11 مليون في أبريل بزيادة 41 بالمئة عن نفس الشهر من العام الماضي، وهو 94 بالمئة من نفس الفترة من عام 2019.

وسجل إجمالي عدد الكوريين المسافرين إلى الخارج في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام 9.54 ملايين ليمثل 94 بالمئة من نفس الفترة من عام 2019.

منظمة السياحة الكورية السياحة الكورية كوريا الجنوبية كوفيد-19 السياح

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