الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انعقاد مقرأة كبار القراء المسجدية المجودة بمسجد السيدة زينب غدًا

مسجد السيدة زينب
مسجد السيدة زينب

تعقد المقرأة المسجدية المجوّدة من مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة لأعلام القراء، غدًا السبت الساعة العاشرة صباحًا، برئاسة القارئ الشيخ طه النعماني، وعضوية كل من: القارئ الشيخ  محمد علي الطاروطي، والقارئ الشيخ  ياسر الشرقاوي، والقارئ الشيخ  السيد عبد الكريم الغيطاني، والقارئ الشيخ  إبراهيم الفشني، والقارئ الشيخ حسن الدشناوي، والقارئ الشيخ  كارم الحريري، والقارئ الشيخ عزت راشد، والقارئ الشيخ نصر أبو الجلاجل.

وستبدأ التلاوة المجوّدة من أول سورة النحل.

 

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