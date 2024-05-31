الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خالد يوسف: نهاية الأفلام هي أكثر شيء يهمني في صناعة السينما لهذا السبب

المخرج خالد يوسف
المخرج خالد يوسف

قال المخرج  خالد يوسف، تعلمت صناعة الأفلام الكوميدية من فطين عبدالوهاب من غير ما أشوفه أو أقابله في يوم من الأيام. 

وأضاف المخرج خالد يوسف خلال لقاءه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب عبر قناة الحياة، تعلمت صناعة الفيلم الرومانسي من عز الدين ذو الفقار، معقبًا: "كل واحد من هؤلاء الكبار تعلمت منه دون أن أكون في مدرسته أو أكاديميته أو أن أذهب للتعلم منه بشكل مباشر". 

وعن المشاهد الدموية في نهاية أفلامه، وما إذا كانت هذه النهايات مقصودة، قال: " إن نهاية الأفلام هي أكثر شيء يهمني في صناعة السينما لأنها هي التي سوف تثبت الفكرة وسوف تخرجك من الفيلم إما وأنت تفكر أو أنك رميته خلف ظهرك، معقبا: "نهايات أفلامي لابد أن تجعل المشاهد يتأمل وتستوقفه النهاية ويتحدث فيها مع صديق أو مع من يرافقه في السينما، نهاية أفلامي لابد أن يتحدث في نهايتها كل من يشاهدها، دائما أصنع نهاية تدعو للتأمل وتدعو إلى حالة تفكير". 

 

المخرج خالد يوسف المخرج فطين عبدالوهاب المخرج عز الدين ذو الفقار الأفلام الكوميدية برنامج بالخط العريض

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

خطة بايدن لإنهاء حرب غزة.. المراحل والشروط

رسالة من محمد عبدالمنعم لجماهير الأهلى بعد التتويج الإفريقى

أول إجراء لـ "التعليم" ضد حفل المطرب الشعبى "مسلم" داخل مدرسة خاصة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «4»

ماجد حبته

لقاء مهم فى بكين

محمد الفايدي

القيادة محك المُحنكين

محمد عبدالعزيز

90 سنة.. ولسّه

عماد حمدي

مقامرة نتنياهو

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

السيناريوهات الثلاثة لصفقة وقف إطلاق النار

"رويترز": إسرائيل لن توقف القتال فى غزة دون اتفاق يضمن إعادة الرهائن

قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من شمال غزة وفرق الإسعاف تنتشل جثامين الشهداء