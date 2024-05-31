خالد يوسف: نهاية الأفلام هي أكثر شيء يهمني في صناعة السينما لهذا السبب

قال المخرج خالد يوسف، تعلمت صناعة الأفلام الكوميدية من فطين عبدالوهاب من غير ما أشوفه أو أقابله في يوم من الأيام.

وأضاف المخرج خالد يوسف خلال لقاءه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب عبر قناة الحياة، تعلمت صناعة الفيلم الرومانسي من عز الدين ذو الفقار، معقبًا: "كل واحد من هؤلاء الكبار تعلمت منه دون أن أكون في مدرسته أو أكاديميته أو أن أذهب للتعلم منه بشكل مباشر".

وعن المشاهد الدموية في نهاية أفلامه، وما إذا كانت هذه النهايات مقصودة، قال: " إن نهاية الأفلام هي أكثر شيء يهمني في صناعة السينما لأنها هي التي سوف تثبت الفكرة وسوف تخرجك من الفيلم إما وأنت تفكر أو أنك رميته خلف ظهرك، معقبا: "نهايات أفلامي لابد أن تجعل المشاهد يتأمل وتستوقفه النهاية ويتحدث فيها مع صديق أو مع من يرافقه في السينما، نهاية أفلامي لابد أن يتحدث في نهايتها كل من يشاهدها، دائما أصنع نهاية تدعو للتأمل وتدعو إلى حالة تفكير".