الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة 2024

العشر الأوائل من
العشر الأوائل من ذي الحجة

يبحث الكثيرين، عبر المواقع الإلكترونية، عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة 2024، يأتي ذلك مع اقتراب حلول شهر ذي الحجة، واستعداد الكثير من المسلمين لأداء فريضة الحج والوقوف على جبل عرفات، حيث للعشر الأوائل فضل عظيم.

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة 2024 

ويبحث الكثير من المسلمين عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة2024، حيث استحب أهل العلم صيام العشر من ذي الحجة، حيث أخرج البزار في حديث صحيح، عن جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: “أفضل أيام الدنيا العشر -العشر ذي الحجة” قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: “ولا مثلهن في سبيل الله، إلا رجل عفر وجهه بالتراب”.

ثواب العشر الأوائل من ذي الحجة 2024 

ويقول علماء الإفتاء، إنه من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، أنه مَنَّ عليهِم بأيامٍ يُضاعِف فيها الأجرَ والثواب؛ ومنها: الأيامُ العَشرُ الأُوَلُ مِن ذي الحِجَّةِ، وفي الحَديثِ المذكور أعلاه يُرشِدُ الرسول إلى فَضْلِ العملِ الصَّالحِ في العَشْرِ الأوائلِ مِن ذي الحِجَّةِ، ويؤكد أنَّ أجْرَ العَملِ الصَّالحِ فيها يَتضاعَفُ ما لا يَتضاعَفُ في سائرِ الأيَّامِ.

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كيف يغتنم المسلمين فضل العشر الأوائل من ذي الحجة؟ 

وقال علماء الدين إنه يجب على المسلم  أنْ يَغتَنم فضل العشر الأوائل من ذي الحجة ويُكثِرَ فيها من العبادات، ومِن أعظم الطاعاتِ فيها ذِكرُ اللهِ عزَّ وجل، وأعظمُ الذِّكرِ هو قِراءةُ القُرآنِ الكريم، والتَّكبيرُ والتَّهليلُ والتَّحميدُ، وفي مُسنَدِ أحمدَ وغيرِه: أنَّ الرسول قال: “ما مِن أيَّامٍ أعظمُ عِندَ اللهِ ولا أحَبُّ إليه مِن العَملِ فيهنَّ مِن هذه الأيَّامِ العَشرِ؛ فأَكْثِروا فيهِنَّ مِن التَّهليلِ، والتَّكبيرِ، والتَّحْمِيد”.

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