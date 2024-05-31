الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كرم جبر: الصين شريك مهم لمصر وتمثل بوابة حيوية للأسواق الأفريقية

كرم جبر
كرم جبر

قال الكاتب الصحفي  كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن دولة الصين تسير نحو القمة بقوة وسرعة فائقة، حيث ترغب الصين في قيادة المسار العالمي بالكامل الفترة المقبلة بدلًا من الولايات المتحدة الأمريكية.

القوة العالمية المستقبلية 

وأكد كرم جبر، خلال لقائه ببرنامج “مانشيت” مع الإعلامي جابر القرموطي، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن الصين شريك مهم لمصر وتمثل بوابة حيوية للأسواق الافريقية.

العلاقات المصرية الصينية

وأضاف في حديثه، أن مصر والصين توقعان على خطة التطوير المشترك لمبادرة الحزام والطريق، متابعا أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تورط الصين في حرب تايوان.

وأشار إلى أن الغرب كانوا يحرصون دائمًا الضغط على الدولة المصرية من خلال بث الفتنة بين المسلمين والأقباط، ولكن الآن يمكن القول أن هذه الورقة قم تم احتراقها بقوة.

كرم جبر مانشيت جابر القرموطي سي بي سي العلاقات المصرية الصينية

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